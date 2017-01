Juventus kassiert erste Niederlage seit November

Tabellenführer Juventus Turin hat in der italienischen Fußball- Serie- A seine erste Niederlage seit Ende November kassiert. Die Bianconeri unterlagen am Sonntagabend beim Tabellenachten Fiorentina mit 1:2 und machten das Titelrennen dadurch wieder etwas spannender. Die AS Roma liegt nach einem 1:0 bei Udinese nur noch einen Zähler hinter dem Meister, der allerdings ein Spiel weniger absolviert hat.