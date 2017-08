Juventus dreht 0:2 Rückstand dank Dybala- Hattrick

Juventus Turin hat in der italienischen Meisterschaft auch sein zweites Saisonspiel gewonnen - und wie! Der Meister drehte beim 4:2 in Genua einen frühen 0:2- Rückstand dank Treffern von Paulo Dybala (14., 45./Elfmeter) und Juan Cuadrado (62.). Dybala setzte in der Schlussminute mit seinem dritten Tor des Abends den Schlusspunkt.