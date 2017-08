Juve- Star Higuain fliegt aus Argentinien- Team

Higuain hat seine Clubleistungen im Nationalteam zu oft nicht bestätigt. Sein Ruf in der Heimat ist schlecht, vergab der Millionenmann doch im verlorenen WM- Finale 2014 ebenso wie in den Copa- America- Endspielen 2015 und 2016 Großchancen. Als aktueller Tabellenfünfter der Südamerika- Quali muss Argentien um die WM- Teilnahme 2018 in Russland zittern.

Redaktion krone Sport