Juve muss nach 1:3 bei Roma auf Titel warten!

Mit einem Heimsieg am kommenden Sonntag über Abstiegskandidat Crotone wäre allerdings Juves sechster "Scudetto" in Folge, der insgesamt 33., fixiert.

Der drei Tage vor dem Cup- Finale gegen Lazio Rom nicht in Bestbesetzung angetretene Champions- League- Finalist ging in Rom durch Mario Lemina (21.) in Führung.

Tore von Daniele de Rossi (25.), Stephan El Shaarawy (56.) und Radja Nainggolan (65.) sorgten aber für den Umschwung zugunsten des Tabellen- Zweiten.

Die Ergebnisse der 36. Runde:

Samstag

ACF Fiorentina - Lazio Rom 3:2

Atalanta Bergamo - AC Milan 1:1

Sonntag

Inter Mailand - Sassuolo 1:2

Bologna - Pescara 3:1

Cagliari - Empoli 3:2

Crotone - Udinese 1:0

US Palermo - Genoa CFC 1:0

Sampdoria Genua - Chievo Verona 1:1

Torino - SSC Napoli 0:5

AS Roma - Juventus Turin 3:1

# Team Sp S U N +/- P 1. Juventus 36 27 4 5 46 85 2. AS Roma 36 26 3 7 49 81 3. Napoli 36 24 8 4 50 80 4. Lazio Rom 36 21 7 8 27 70 5. Atalanta 36 19 9 8 19 66 6. Milan 36 17 9 10 10 60 7. AC Fiorentina 36 16 11 9 9 59 8. Inter 36 17 5 14 18 56 9. Torino 36 12 14 10 4 50 10. Sampdoria 36 12 11 13 -4 47 11. Udinese 36 12 8 16 -6 44 12. Cagliari 36 13 5 18 -18 44 13. Sassuolo 36 12 7 17 -7 43 14. Chievo Verona 36 12 7 17 -15 43 15. Bologna 36 11 8 17 -14 41 16. FC Genua 36 8 9 19 -26 33 17. Empoli 36 8 8 20 -30 32 18. Crotone 36 8 7 21 -23 31 19. US Palermo 36 5 8 23 -43 23 20. Pescara 36 2 8 26 -46 14