Junuzovic: "Dürfen uns Spaß nicht nehmen lassen!"

Die Geschehnisse in Dortmund (oben im Video) seien zwar "etwas beunruhigend", wie auch der Anschlag in der vergangenen Woche in Stockholm. "Aber ich habe keine Angst, und ich will auch keine Angst haben. Wir dürfen uns den Spaß am Leben nicht durch so eine feige Aktion nehmen lassen", sagte Junuzovic.

Derby als Hochsicherheitsspiel

Mit Blick auf das Nordderby gegen den Hamburger SV, das bereits vor den Vorfällen in Dortmund als Hochsicherheitsspiel eingestuft worden war, hat Junuzovic keine zusätzlichen Bedenken. "Wir lassen uns unser Derby nicht nehmen", erklärte der 29- Jährige. "Ich habe keine Angst vor dem Wochenende."

Das Viertelfinal- Hinspiel zwischen Dortmund und Monaco war nach einem Sprengstoffanschlag auf den BVB- Mannschaftsbus am Dienstag kurz vor dem Anpfiff abgesagt worden. Es soll nun am heutigen Mittwochabend (ab 18.45 Uhr) gespielt werden.