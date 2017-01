Julian Draxler unterschreibt bei PSG bis 2021

Laut PSG- Mitteilung sagte Draxler nun, er komme "mit großer Freude und großen Erwartungen" nach Paris. "Das erste Mal in meiner Karriere werde ich ein neues Land und eine neue Liga kennenlernen. Ich bin sehr stolz, diesen Schritt bei einem Klub zu machen, der zu einer Richtgröße in Europa geworden ist und eine Menge außergewöhnlicher Spieler in den vergangenen Jahren verpflichtet hat." Die Ablösesumme soll laut französischen Medien bei 36 Millionen Euro liegen.

Draxler stammt aus der Jugend von Schalke 04, bei dem Bundesligisten hatte er bis Sommer 2015 gespielt. Danach wechselte der Weltmeister 2014 zum VfL Wolfsburg, wo er aber nicht glücklich wurde. Der mittlerweile 23- Jährige wurde schon vor einigen Jahren als einer der besten offensiven Mittelfeldspieler seiner Generation bezeichnet, seine Leistungen waren aber stets Schwankungen unterworfen.

Draxler bekommt in Paris starke Konkurrenz, unter anderem kämpfen der französische Teamspieler Hatem Ben Arfa, der Brasilianer Lucas und die argentinische Neuerwerbung Giovani Lo Celso um einen Platz im Mittelfeld. Mit Torhüter Kevin Trapp ist bei PSG bereits ein weiter Profi aus Deutschland engagiert.