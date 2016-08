Julian Baumgartlinger ist neuer ÖFB- Teamkapitän

Der neue Kapitän der österreichischen Fußball- Nationalmannschaft heißt Julian Baumgartlinger. Diese - nicht allzu überraschende - Personalentscheidung bestätigte Teamchef Marcel Koller am Dienstag in Wien. Baumgartlinger folgt auf den nach der EM zurückgetretenen Christian Fuchs und wird die ÖFB- Auswahl erstmals am Montag zum WM- Qualifikationsauftakt in Tiflis gegen Georgien aufs Feld führen.

Foto: APA/ROBERT JAEGER

Der Salzburger zeigte sich nach seiner Beförderung zum Spielführer stolz. "Es ist eine große Ehre, Kapitän zu sein", erklärte der 28- Jährige und betonte, er wolle "Verantwortung auf und außerhalb des Platzes" übernehmen.

Das Kapitänsamt hatte Baumgartlinger zuletzt auch beim FSV Mainz 05 inne, ehe er im Sommer zum Champions- League- Starter Bayer Leverkusen wechselte. Der Mittelfeldmann brachte es bisher auf 48 Länderspiele und ein Tor. Unter Koller gehört er durchgehend zum Stammpersonal und gilt schon seit langer Zeit als Führungsspieler innerhalb des Nationalteams.

Durch seine Lauf- und Zweikampfstärke, gepaart mit der Fähigkeit, ein Spiel lesen zu können, stieg Baumgartlinger zu einem wesentlichen Bestandteil der Mannschaft auf - eloquente Auftritte vor TV- Kameras taten das Übrige. Künftig wird der Deutschland- Legionär noch mehr bei Pressekonferenzen und Sponsor- Terminen gefragt sein. "Ich habe bei Mainz gemerkt, dass dieser Job viel Außendarstellung und Medienarbeit beinhaltet, aber das stellt für mich kein Problem dar", sagte der mit einer Münchnerin verheiratete Baumgartlinger, der seine Karriere bei 1860 München begann.

"Müssen alle Verantwortung übernehmen"

Wichtiger als die Beantwortung von Journalistenfragen sieht der Salzburger jedoch seine künftige Rolle als Bindeglied zwischen Mannschaft, Trainerstab und ÖFB- Führungsriege. Allerdings nahm Baumgartlinger auch seine Teamkollegen in die Pflicht. "Damit wir den nächsten Schritt erreichen, müssen alle mehr Verantwortung übernehmen. Es ist nicht mehr so wie früher, dass es in einer Mannschaft einen Leithammel oder eine steile Hierarchie gibt. Die Aufgaben werden nicht auf eine, sondern auf mehrere Schultern verteilt", sagte der neue Kapitän und ergänzte: "Nach außen hin möchte ich mich immer vor die Mannschaft stellen."

Sein Außenauftritt wird sich auch in Zukunft auf das Sportliche beschränken - Einblicke ins Privatleben via Social Media will Baumgartlinger weiterhin nicht geben. "Ich bin nicht der Typ, der nach außen geht, was das Privatleben betrifft."

Neues Kapitel WM- Qualifikation

Viel lieber spricht Baumgartlinger über die bevorstehenden Aufgaben der ÖFB- Auswahl. "Die Analyse der EM ist abgeschlossen, jetzt können wir das neue Kapitel WM- Qualifikation angehen", erklärte der Ex- Austrianer.

Foto: Gerhard Gradwohl

Damit liegt Baumgartlinger auf einer Wellenlänge mit Teamchef Koller, der seinem neuen Spielführer großes Lob aussprach. "Er hat viel Persönlichkeit, ist schon lange dabei, weiß, wie ich ticke und ist auf dem Feld in einer wichtigen Position."

Erste Wahl

Für das Kapitänsamt habe es noch "zwei, drei Varianten" gegeben, erzählte Koller, ohne Namen zu nennen. Baumgartlinger sei jedoch die erste Wahl gewesen, meinte der Schweizer und skizzierte das Anforderungsprofil: "Mir ist wichtig, dass Julian noch mehr Verantwortung und die Führung auf dem Feld übernimmt, und dass er nicht nur mit seiner Leistung, sondern auch mit seinem Mundwerk die Initiative ergreift."

Die erste Gelegenheit dazu bietet sich am Montag im WM- Qualifikationsmatch in Georgien. Das erste Training im Hinblick auf die Partie in Tiflis ging am Dienstag über die Bühne, laut Koller sind alle 23 Kaderspieler fit. "Wir freuen uns, dass es wieder losgeht", erklärte der Teamchef.

Foto: Gerahard Gradwohl

Zusätzlich gab das ÖFB- Team einen Testspieltermin bekannt. Österreichs Nationalmannschaft beschließt das laufende Länderspieljahr mit einem Testmatch gegen die Slowakei. Wie der ÖFB am Dienstag bekanntgab, steigt am 15. November - vier Tage nach der WM- Qualifikationspartie im Happel- Stadion gegen Irland - ebenfalls im Wiener Prater ein Freundschaftsspiel gegen den EURO- 2016- Achtelfinalisten. Das kommende Jahr beginnt für das Team am 24. März mit dem WM- Quali- Heimspiel gegen Moldau, vier Tage danach steigt vor eigenem Publikum ein Probegalopp gegen Finnland. Der genaue Spielort ist noch offen.

Steckbrief Julian Baumgartlinger (28):

Geboren am 2. Jänner 1988 in Salzburg

Größe: 1,83 m

Gewicht: 82 kg

Position: zentrales Mittelfeld

Klub: Bayer Leverkusen (seit Juli 2016, Vertrag bis 2020)

Bisherige Klubs: 1860 München (2001- 2009), Austria Wien (2009- 2011), FSV Mainz (2011- 2016)

Länderspiele: 48 (1 Tor)

Länderspiel- Debüt: 9. September 2009 (1:1 in Bukarest gegen Rumänien)

Hier im Video sehen Sie Julian Baumgartlinger im Interview mit sportkrone.at- Redakteur Mario Drexler vor der EURO in Mainz!