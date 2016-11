José Mourinho wegen Schiri- Beleidigung angeklagt

Er soll die Offiziellen im Spielertunnel beleidigt haben, weil er sich über einen nicht gegebenen Strafstoß geärgert hatte. Bis zum 4. November kann Mourinho, dem nun ein weiteres Spiel auf der Tribüne droht, zu den Vorwürfen Stellung nehmen.

Foto: APA/AFP/OLI SCARFF

Bereits am vergangenen Donnerstag war der 53- jährige Startrainer für seine Kommentare vor dem Liga- Spiel bei Liverpool (0:0) angeklagt worden.

Foto: AP

Der Portugiese hatte im Vorfeld der Partie am 17. Oktober angemerkt, es könne für Schiedsrichter Anthony Taylor schwierig sein, eine "sehr gute Leistung" zu zeigen, weil Taylor in der Nähe von Old Trafford wohnt. Die FA verbietet es Trainern, vor einem Spiel über die Schiedsrichter zu sprechen.