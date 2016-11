Jose Mourinho fasst Sperre & 16.000 £ Strafe aus!

Jose Mourinho, der streitbare Trainer von Manchester United, ist am Mittwoch zum zweiten Mal in der laufenden Saison für ein Spiel gesperrt worden. Englands Verband FA sprach die Strafe, die zudem eine Zahlung von 16.000 Pfund (etwa 18.860 Euro) umfasst, für Mourinhos Verhalten am vergangenen Sonntag im Meisterschaftsspiel gegen West Ham aus.