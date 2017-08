Jinhyun Lee: Sportchef Wohlfahrt und sein Juwel

Erstes Spiel, erstes Tor, Team der Runde. Von so einem Debüt träumen viele, gelang Austrias Jinhyun Lee. Nach dem 3:1 bei der Admira (Highlights oben im Video) sprach alles vom 20- jährigen Südkoreaner, gab es auch Lob von Trainer Thorsten Fink: "Er ist erst zwei Wochen bei uns, hat nahtlos an das, was er im Training gezeigt hat, angeschlossen. Ich bin sehr zufrieden mit dem, was mir Franz Wohlfahrt da ins Nest gelegt hat."