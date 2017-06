Jetzt fix! Oscar Garcia wechselt zu Saint- Etienne

Jetzt ist es fix: Oscar Garcia verlässt Meister Red Bull Salzburg und wird neuer Trainer des französischen Erstligisten AS Saint- Etienne! Das bestätigten beide Klubs am Donnerstagabend. Die Nachfolge des Katalanen bei den "Bullen" tritt der 40- jährige Deutsche Marco Rose an. Der bisherige Nachwuchscoach erhielt einen Zweijahres- Vertrag.