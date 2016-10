Jetzt also doch! Deni Alar ins ÖFB- Team einberufen

C

reagierte mit der Nachnominierung des 26- Jährigen auf die Absage von Martin Harnik, der wegen Wadenproblemen für die Partien in derQualifikation gegen Wales und Serbien in der kommenden Woche absagen musste.

Alar führt vor der 10. Runde mit neun Treffern die Bundesliga- Torschützenliste an. Der unter Koller zum Stammpersonal gehörende Harnik wurde am Samstag in der zweiten deutschen Liga beim 2:0 von Hannover über St. Pauli in der 64. Minute eingewechselt und leistete die Vorlage zum zweiten Treffer in der Nachspielzeit.