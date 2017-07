Jetzt aber wirklich: Modeste geht nach China

Das Hickhack um Anthony Modeste vom 1. FC Köln ist beendet. Der Franzose wechselt definitiv in die chinesische Fußballliga zu Tianjin Quanjian. Dies bestätige der Klub des Wiener Trainers Peter Stöger am Mittwochabend in einer knappen schriftlichen Erklärung. Zuvor hatten "Express", "Bild"- Zeitung und "Kicker" übereinstimmend über die Einigung der Parteien in Köln berichtet.