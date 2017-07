Janko zu Junuzovic- Causa: "Manche Medien lügen!"

In der Tat kam das Transfer- Theater um Zlatko Junuzovic in den vergangenen Wochen einer Posse gleich. "Sladdis" Wechsel von Werder Bremen zu Trabzonspor in die türkische erste Liga schien immer konkreter Formen anzunehmen. Klubpräsident Muharrem Usta posaunte sogar schon die Kick- Welt hinaus, mit Junuzovic einig zu sein. Bis dieser endgültig absagte und letztlich doch Werder weiter die Treue hält.

Offensiver Tweet

Ein Mitschuldiger für den geplatzten Deal war in der Türkei schnell gefunden: Marc Janko. Der 63- fache Internationale war von 2012 bis 2014 selbst bei Trabzonspor unter Vertrag gestanden, dort aber unsanft aufs Abstellgleis bugsiert worden. Deswegen, so die in der Türkei weit verbreitete These, habe er seinem Nationalteam- Kumpel Junuzovic von einem Türkei- Abenteuer abgeraten. Das will Janko nicht so auf sich sitzen lassen. "Offensichtlich lügen manche Medien", richtet er den Trabzonspor- Fans aus: "Ich habe mit ZJ (Zlatko Junuzovic, Anm.) nicht über den Deal gesprochen. Es war allein SEINE Entscheidung."

Janko erntete auf Twitter viel Applaus von den türkischen Fußballfans. Offenbar haben ihn viele trotz der schwierigen Zeit von 2012 bis 2014 nicht vergessen.