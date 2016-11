Janko schießt Basel zum Sieg und fliegt vom Platz

Marc Janko hat den FC Basel am Sonntag zu einem 2:1- Erfolg im schwierigen Auswärtsspiel in Sion geschossen. Österreichs Teamstürmer spielte beim Schweizer Serienmeister von Beginn an, hatte beim 1:0 durch Matias Delgado seine Beine im Spiel und traf danach in der 79. Minute entscheidend. Sechs Minuten später musste Janko nach einem Foul jedoch mit Gelb- Rot vom Feld.