Jagd auf Götze- Trikot! Viel Spott für Gregoritsch

Was war passiert? Mehreren deutschen Medienberichten zufolge lief Gregoritsch Dortmund- Star Mario Götze in den Katakomben hinterher, um ein Trikot von ihm zu ergattern. Zwar hielt der Offensivspieler bereits das Trikot eines anderen Dortmund- Spielers in der Hand, dennoch sprach er den WM- Helden an und bat ihn um ein Dress.

Natürlich war es nicht sehr schlau, vor den vielen Medienvertretern auf Souvenirjagd zu gehen. In den sozialen Netzwerken muss sich Gregoritsch jedenfalls viel Spott und Hohn gefallen lassen.