Irland will gegen Wales nächsten Sieg in WM- Quali

Serbien hat sich bei zwei Zählern Rückstand als erster Verfolger in Position gebracht. Auf die Balkan- Kicker wartet am Freitag das Auswärtsspiel gegen Georgien in Tiflis. Österreich ist nach vier Spieltagen mit überschaubaren vier Punkten hinter Wales (6 Punkte) auf Rang vier der Tabelle. Nur der Gruppensieger fährt fix zur WM, der Zweite muss ins Play- off. Irlands Chance auf die vierte WM- Teilnahme der Verbandsgeschichte könnte sich im Aviva Stadium deutlich erhöhen. "Wir wissen um die Belohnung, wenn wir, wie angestrebt, gewinnen. Wir wären in einer wirklich guten Position für die zweite Hälfte der Qualifikation", sagte Außenverteidiger Stephen Ward von Burnley. Am 11. Juni tritt Irland erneut vor heimischer Kulisse an, Gegner ist dann die ÖFB- Elf.

Irland hofft darauf, Bale stoppen zu können

Seit Februar 1992 hat Irland in drei zu Hause erfolgten Duellen mit Wales dreimal gesiegt. Die "Drachen" hoffen auf das Ende dieser Serie, wenig überraschend soll Bale dies bewerkstelligen. Vier Tore hat der Superstar von Real Madrid in der Qualifikation bereits erzielt, achtmal traf Wales insgesamt. Bale gelte es zu stoppen, bekräftigte der irische Assistenz- Coach Roy Keane. Das Rezept des ehemaligen Raubeins von Manchester United: "Der grundlegende Ratschlag ist, so schnell wie möglich bei ihm zu sein. Lass ihm keinen Raum, weil der Bursche kann laufen. Tackle ihn, triff ihn - ordnungsgemäß. Tackling ist Teil des verdammten Spiels."

Waliser können wieder auf Ramsey zählen

Irland plagen jedoch Verletzungssorgen. Spielgestalter Wes Hoolahan fehlt ebenso wie die Innenverteidiger Shane Duffy und Ciaran Clark. Robbie Brady sitzt außerdem eine Sperre ab. Bei Wales ist Aaron Ramsey hingegen wieder fit. Mit dem 17- jährigen Liverpool- Mittelfeldmann Ben Woodburn berief Teamchef Chris Coleman außerdem einen interessanten Debütanten ein. Der in England geborene Woodburn absolvierte in dieser Saison sieben Pflichtspiele für die Profis der "Reds" und trug sich dabei bereits als Torschütze ein. Gerüchte, er habe den Teenager nur einberufen, um ihn von einem Antreten für England abzuhalten, kosteten Coleman einen Lacher. "Wenn es zu früh für ihn wäre, hätte ich ihn für dieses wichtige Spiel nicht nominiert", betonte der walisische Chefcoach.

Für Wales gilt in Dublin: Verlieren verboten. Als in der Auslosung topgesetzte Mannschaft der Gruppe liegen die "Drachen" nach einem Sieg und drei Unentschieden hinter der erhofften Punkteausbeute. Im Juni wartet der nächste schwierige Auswärtstrip nach Serbien. Von einem Muss- Sieg in Dublin wollte Coleman dennoch nicht sprechen. "Ich sehe einfach eine riesige Herausforderung für uns. Wir werden uns dieser stellen, so wie wir es immer getan haben."