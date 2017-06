Irland- Teamchef: "Sind auf alles vorbereitet!"

"Hat er das wirklich gesagt? Na ja, so ist Roy Keane halt. Er ist ja auch in jedem Spiel seiner Karriere in den Krieg gezogen." Wirklich verwundert war Irlands Teamchef Martin O’Neill ob der "Kriegserklärung" seines Assistenten an Österreich nicht, aber er relativierte: "Er meint, dass die Mentalität entscheidet. Wir spielen daheim, so müssen wir auftreten. Von Beginn an stark, aggressiv - ihnen unser Spiel aufzwingen."