Inter Mailands Ivan Perisic geht in Porec fremd

Große Überraschung bei der Pressekonferenz des Porec- Majors - dort ist bekannt geworden, dass der 56- fache kroatische Fußball- Nationalspieler Ivan Perisic plant, sich beim Beachvolleyball- Turnier mit der Weltelite zu messen.

Foto: AP

Die Kroaten dürfen beim Heim- Event bis zu sechs Teams pro Geschlecht nennen, eines davon ist Perisic mit seinem Partner und Kumpel Niksa Dell'Orco, der im Vorjahr beim Turnier 25. geworden ist. Der kroatische Volleyball- Verband hat offiziell um eine Wild Card angesucht, denn das Duo hätte zu wenig Punkte.

Im Laufe der nächsten Woche sollte feststehen, ob diesem Wunsch stattgegeben wird. In den Sommerpausen hat Perisic immer wieder Beachvolleyball gespielt - aufs Preisgeld würde er sogar verzichten: Dieses würde der kroatische Volleyball- Verband erhalten.

Foto: AP

Es wird so oder so ein turbulenter Sommer für Perisic - immerhin ist laut Medienberichten Manchester United am 28- Jährigen dran. Inter soll eine Ablösesumme von bis zu 60 Millionen Euro fordern, was Ivan zum teuersten Kroaten aller Zeiten machen würde.