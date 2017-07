Inter Mailand bestraft Perisic für seinen Ausflug

Qualifiziert hatte sich der kroatische Teamspieler mit seinem Parter dank einer Wildcard für das Beachvolleyball- Masters. Trotz des frühen Ausscheidens blickt Perisic zufrieden auf sein erstes Profi- Turnier zurück. "Das war immer mein Traum", so der 28- Jährige.

Wie die "Bild" berichtet passte seinem aktuellem Verein, Inter Mailand, der Ausflug in den Beachvolleyball- Sport so gar nicht. Der italienische Traditionsverein verhängte deshalb eine Geldstrafe von mehreren zehntausend Euro gegen den Kroaten.

Ausscheiden rettet Vorbereitung

Unter den Profi- Spielern gab es für den Teamspieler, der mit Kroatien letztes Jahr an der EM in Frankreich teilgenommen hatte, nichts zu holen. Zwei Niederlagen bedeuteten das schnelle Aus. Seine Strafe wäre vermutlich noch höher ausgefallen, wenn Perisic in Porec das Finale erreicht hätte. Dann nämlich, hätte er den Trainingsauftakt bei Inter Mailand verpasst.