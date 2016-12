Infantinos kurioser Plan: WM mit 48 Teams

FIFA- Präsident Gianni Infantino plädiert laut einer internen Quelle des Fußball- Weltverbandes für eine WM- Endrunde 2026 mit 48 Teams, die in 16 Dreiergruppen aufgeteilt werden. Diesen Vorschlag habe der Schweizer am Mittwoch den Mitgliedern des FIFA- Vorstandes übermittelt, hieß es. Am 9./10. Jänner soll die Entscheidung über das Format und die Teilnehmerzahl der Endrunde 2026 fallen.