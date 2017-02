Ibrahimovic schießt ManU zum Ligacup- Erfolg

Zlatan Ibrahimovic hat Manchester United zum Sieg im englischen Ligacup geschossen. Der schwedische Superstar erzielte am Sonntag zwei Tore beim 3:2- Erfolg gegen Southampton. Ibrahimovic brachte den englischen Rekordmeister in der 19. Minute in Führung und setzte drei Minuten vor dem Abpfiff per Kopf nach einer Flanke von Ander Herrera auch den Schlusspunkt zum Sieg.