Hosiner: "Werde auch diesmal wieder zurückkommen!"

Und darüber gab Union Berlin auch bei der Pressekonferenz für die Zweitliga- Partie gegen Fürth keine Auskunft. "Die Lunge ist zusammengefallen", berichtet Trainer Keller. "Das muss man jetzt stabilisieren." Erfreulich aber, dass Hosiner via Facebook mit seinen Fans kommunizierte. Alle spenden ihm Kraft. Auch Peter Stöger, sein Ex- Trainer bei der Austria und in Köln, der die Hiobsbotschaft kaum fassen konnte: "Wir drücken ihm die Daumen, dass er bald wieder zurückkommt."

Wieder einmal. Im Februar 2015 wurde bei ihm bei einem medizinischen Check ein Nierentumor entdeckt. Nach der erfolgreichen Operation feierte er nur zweieinhalb Monate später sein Comeback bei Rennes (Frankreich).

Wie lange es jetzt dauert, weiß niemand, da keine Details kommuniziert werden - "Krone"- Mediziner Dr. Wolfgang Exel erklärt: "Es gibt verschiedene Schweregrade, von Lebensbedrohung bis hin zu einem harmlosen Ablauf, der mitunter gar nicht erkannt wird, reichen. Zur Behandlung wird zwischen die Rippen ein Schlauch eingeführt, um die Luft aus dem Pleuraspalt abzusaugen."

Und Hosiner wird jetzt auch sein Glücksengerl zur Seite stehen. Nach seiner Nieren- OP hatte er sich dieses Tattoo auf dem Unterarm stechen lassen. Damals brachte es Glück. Jetzt hoffentlich wieder...

