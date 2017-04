Hosiner trifft bei 3:1 von Union Berlin gegen FCK!

Während Hosiner in der 79. Minute eingetauscht wurde, spielte Christopher Trimmel für die Berliner durch. Emanuel Pogatetz kam nicht zum Einsatz. Union schob sich auf den Relegationsrang drei und geht gestärkt in das Spitzenspiel beim VfB Stuttgart am kommenden Spieltag. Lautern muss ebenso wie 1860 München nach dem 1:1 gegen Sandhausen weiter um den Klassenerhalt bangen.

Vom Burgenländer- Kontingent in der zweiten Liga trat auch Christian Gartner beim 1:1 von Fortuna Düsseldorf bei Dynamo Dresden als Torschütze in Erscheinung. Torhüter Jörg Siebenhandl musste beim 0:1 seiner Würzburger Kickers in St. Pauli hinter sich greifen.

Der Karlsruher SC unterlag ohne Erwin Hoffer und Ylli Sallahi 0:1 gegen den 1. FC Heidenheim, für den Martin Rasner zu einem Kurzeinsatz kam. Die Distanz zum unteren Tabellenabschnitt vergrößerte der VfL Bochum mit einem 1:0 gegen Greuther Fürth.

Die Ergebnisse der 29. Runde:

Samstag

Hannover 96 - Eintracht Braunschweig 1:0

1. FC Nürnberg - FC Erzgebirge Aue 2:1

Sonntag

FC St. Pauli - FC Würzburger Kickers 1:0

VfL Bochum - Greuther Fürth 1:0

1. FC Union Berlin - 1. FC Kaiserslautern 3:1

Karlsruher SC - FC Heidenheim 0:1

1860 München - SV Sandhausen 1:1

SG Dynamo Dresden - Fortuna Düsseldorf 1:1

Montag

DSC Arminia Bielefeld - VfB Stuttgart (20.15 Uhr)

# Team Sp S U N +/- P 1. Hannover 96 29 16 8 5 15 56 2. Stuttgart 28 16 6 6 17 54 3. Braunschweig 29 15 9 5 14 54 4. Union Berlin 28 15 6 7 13 51 5. Dynamo Dresden 28 12 9 7 10 45 6. Greuther Fürth 28 11 7 10 -5 40 7. Nürnberg 29 11 5 13 -4 38 8. Heidenheim 28 9 9 10 6 36 9. Sandhausen 28 8 10 10 2 34 10. Fortuna Düsseldorf 28 8 10 10 -1 34 11. Vfl Bochum 28 7 13 8 -5 34 12. Kickers Würzburg 28 7 11 10 -2 32 13. Kaiserslautern 28 7 11 10 -4 32 14. 1860 München 28 9 5 14 -7 32 15. Erzgebirge Aue 29 8 8 13 -14 32 16. Bielefeld 28 7 9 12 -9 30 17. St.Pauli 28 7 8 13 -5 29 18. Karlsruhe 28 4 10 14 -21 22