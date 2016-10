Hofmann wieder Rapid- Kapitän - Max statt Steffen

... die Bedeutung der Kapitänsschleife:

Ich bin seit 13 Jahren bei Rapid, das ist mein Klub. Schon als kleiner Bub war ich mit meinen Eltern im Stadion. Jetzt hat mich der Trainer ausgewählt, weil ich als Junger im Mannschaftsrat sitze. Das ist etwas Großes, macht mich stolz.

... seine Rolle vom Ersatz- zum Führungsspieler:

So einfach ist das nicht, wenn du wenig spielst. Die Selbstverständlichkeit fehlt. Wir müssen uns das Selbstvertrauen erst wieder erarbeiten, jeder muss Verantwortung übernehmen.

... die letzten Wochen:

Die waren hart. Aber wir müssen uns der Kritik stellen. Wir haben uns selbst in diese Lage gebracht.

... die Kritik der Fans an Trainer Mike Büskens:

Der Trainer ist immer als Erster angreifbar. Aber egal, ob er gefeiert wird oder in der Kriitk steht, wir Spieler müssen das ausbaden.

... die Titelchance(n):

Im Cup sind es drei Spiele, das ist realistischer. In der Liga ist der Zug normalerweise abgefahren. Aber alles ist aufzuholen. Warum sollten wir keinen Lauf bekommen?

... das Admira- Spiel:

Wir müssen vom Kopf an das 4:0 gegen Blau Weiß anschließen, dann kommen wir auch zu Chancen.

... das Gerücht über dien Interesse von Liverpool:

Da hatte ein Journalist in Italien eine Idee. Dennoch schön, seinen Namen in Verbindung mit so einem Klub zu lesen. Mehr aber auch nicht.