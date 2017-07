Hoffenheim- Coach: "Frauen heulen viel weniger rum"

Lobende Worte aus berufenem Munde: Für Hoffenheim- Trainer Julian Nagelsmann ist Frauenfußball ein "brutal ehrlicher Sport. Frauen heulen viel weniger rum, die liegen nie am Boden", erklärte der 29- Jährige am Freitag im Trainingslager des deutschen Bundesligisten in Windischgarsten.