Historisch! Bayern bekommt Elfer dank Videobeweis

Nach einer Hereingabe von ÖFB- Teamspieler David Alaba legt Bayer- Spieler Aranguiz Lewandowski im Strafraum. Dies wird von Referee Stieler übersehen, doch am Bildschirm sieht Video- Schiedsrichter Drees nochmal genau hin. Nach Absprache mit Stieler wird auf Strafstoß entschieden. Lewandowski trat an und verwandelte sicher zum 3:0. Das Spiel endete 3:1 für den FC Bayern. HIER geht's zum Spielbericht!

Foto: GEPA

Historisch! Es war der erste Einsatz des Video- Schiedsrichters in der deutschen Bundesliga. Zuletzt wurde über die Einführung des Videobeweises diskutiert. Nach dem Fehlstart beim Supercupsieg der Bayern in Dortmund, als eine technische Panne die Beurteilung einer angeblichen Abseitsposition erschwerte, fühlen sich vor allem die Kritiker bestätigt. Die Videobeweis- Premiere in der Liga lief hingegen rasch und korrekt ab ...