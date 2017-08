Hillsborough- Katastrophe: Prozess nach 28 Jahren

Mehr als 28 Jahre nach der Katastrophe im Hillsborough- Fußballstadion von Sheffield mit fast 100 Todesopfern haben fünf Angeklagte zum Prozessauftakt in Warrington am Mittwoch angekündigt, auf "nicht schuldig" zu plädieren. Nach einer kurzen Anhörung wurde der Fall an ein höheres Gericht in Preston verwiesen. Der nächste Verhandlungstag soll am 6. September stattfinden.