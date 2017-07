Herzstillstand! Bangen um Ajax- Profi Nouri

Das Testspiel zwischen dem deutschen Bundesligisten Werder Bremen (mit den ÖFB- Assen Zlatko Junuzovic und Florian Kainz) und Ajax Amsterdam in Hippach in Tirol ist am Samstag wegen eines Zusammenbruchs von Amsterdam- Profi Abdelhak Nouri nach 70 Minuten abgebrochen worden. Der 20- Jährige wurde in einen künstlichen Tiefschlaf versetzt.