Heinz Lindner: Bier- Wette mit Finnland- Keeper?

Im Testspiel zwischen Österreich und Finnland wird es wohl zum Duell der beiden Frankfurt- Keeper Heinz Lindner und Lukas Hradecky kommen. Dass gleich zwei Torhüter vom selben Klub in einem Länderspiel am Feld stehen, kommt eher selten vor. Finnlands Nummer eins freut sich auf das Spiel und möchte sogar mit seinem Klubkollegen wetten: "Ich muss Heinz noch schreiben, dann machen wir etwas - um eine Kiste Bier oder so."

Die beiden Torhüter wechselten 2015 nach Frankfurt und sind trotz Konkurrenzkampfs gute Freunde. Hradecky setzte sich beim deutschen Klub gegen Lindner durch. "Ich könnte mir keinen besseren zweiten Torhüter vorstellen", so der 27- Jährige über Lindner. Der Ex- Austria- Goalie hat ihn in dieser Saison bereits zwei Mal vertreten, nachdem Hradecky gegen RB Leipzig mit Rot vom Feld geschickt worden war.

"Hoffentlich lässt er gegen uns ein paar Tore zu"

"Es ist selten, dass zwei Torhüter eines Vereins gegeneinander spielen", sagt der Finnland- Keeper. "Heinz ist ein sehr guter Freund, der mich immer unterstützt hat. Wir haben ein gutes Verhältnis zueinander. Ich habe mich sehr gefreut, dass er gegen Moldawien eine weiße Weste behalten hat. Ich freue mich, gegen ihn zu spielen." Und er legt scherzhaft nach: "Hoffentlich lässt er dafür gegen uns ein paar Tore zu."