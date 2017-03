Heimliche Fotos: Hoeneß- Mithäftling verurteilt

Ein ehemaliger Mithäftling von Uli Hoeneß ist wegen heimlicher Fotos des Bayern- Managers im Gefängnis zu einer weiteren Haftstrafe von 14 Monaten verurteilt worden. Die Frau des Mannes, die einen Kugelschreiber mit Minikamera in das Gefängnis im bayerischen Landsberg geschmuggelt hatte, erhielt eine achtmonatige Bewährungsstrafe, wie ein Sprecher des Landsberger Amtsgerichtes am Donnerstag sagte. Im Video oben sehen Sie den 3:0- Sieg der Bayern gegen Frankfurt am vergangenen Liga- Wochenende!