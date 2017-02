"Hasserfüllte Fratzen" - Entsetzen über BVB- Ultras

"In solche hasserfüllten Fratzen habe ich noch in keinem meiner Polizeieinsätze gesehen - ich bin schockiert", zeigte sich Polizeipräsident und Einsatzleiter Edzard Freyhoff nach den fürchterlichen Ereignissen vor dem Spitzenspiel zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig erschüttert. Fußball- Deutschland ist nach den Attacken der BVB- Ultras entsetzt, die dort aufgetretene Dimension an Gewalt sei für jedermann neu gewesen.