Hasenhüttl zu "Krone"- Ehrung: "Bedeutet mir viel"

"Krone": Nochmals Gratulation zur Wahl des Trainers des Jahres, mit etwas Verspätung gibt es die Trophäe nun persönlich überreicht.

Ralph Hasenhüttl: Ich bin ehrlich gesagt auch jetzt noch total überwältigt davon, dass ich das geworden bin. Diese Wahl bedeutet mir sehr, sehr viel.

"Krone": Wussten Sie eigentlich, dass Sie der erste sind, der dies als "Trainer- Legionär" geschafft hat?

Hasenhüttl: Ich hatte kurz darüber nachgedacht, genau das macht diese Auszeichnung für mich so besonders. Ich bin ja schon lange weg aus Österreich, dass einen dann die Fans wählen, ist toll. Man darf nicht vergessen, dass ein ausländischer Trainer keine "Klub- Lobby" hat, so gesehen sind die 166.000 Stimmen für mich einfach sensationell. An dieser Stelle nochmals ein Danke an alle, die mich gewählt haben.

"Krone": Viele honorierten damit auch die Arbeit, die sie bei RB Leipzig abliefern. Platz zwei mit einem Aufsteiger ist außergewöhnlich, erster Bayern- Jäger ebenso.

Hasenhüttl: Lassen wir die Kirche im Dorf. Bayern ist keine Mannschaft, mit der wir in Konkurrenz gehen. Es ist schön, wenn wir den Titelkampf etwas offen gestalten, aber am Ende werden die Münchner wieder Meister.

"Krone": Aber das Saisonziel wurde mittlerweile schon korrigiert, statt Nicht- Abstieg kann es ja nur noch Europacup, noch besser Champions League heißen.

Hasenhüttl: Der Weg bis dahin ist noch verdammt weit, klappt es am Ende, sind wir alle im Verein überglücklich.

"Krone": Am Samstag wartet in Leipzigs Bullen- Arena das Duell mit Landsmann Peter Stöger. Große Freude darauf?

Hasenhüttl: Natürlich, es ist immer etwas Spezielles, wenn zwei österreichische Trainer in der deutschen Bundesliga aufeinandertreffen. Der Peter macht in Köln einen fantastischen Job, die Entwicklung dort ist sensationell, ich freue mich auf ein Fußball- Fest. Mit einem besseren Ausgang für uns, zurechtgelegt haben wir uns schon etwas für die Kölner...

"Krone": Und wie hat ihnen ihr ehemaliger langjähriger Austria- Mitspieler beim Kölner Karneval als muskelbepackter Bauarbeiter gefallen?

Hasenhüttl: Ich hab's gesehen, das Kostüm war sehr geschmackvoll, endlich einmal hatte der Peter punkto Oberkörper etwas anzubieten.

Peter Klöbl, Kronen Zeitung (aus Leipzig)