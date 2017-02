Hasenhüttl: "Ohne uns wäre Bundesliga langweilig"

Der Aufsteiger aus Leipzig rangiert als Zweiter nur drei Punkte hinter Rekordmeister FC Bayern München. Dahinter klafft punktemäßig ein großes Loch. Eintracht Frankfurt fehlen als Drittem bereits zehn Zähler auf den Hasenhüttl- Club, Dortmund als Tabellen- Viertem sogar elf.

Foto: AFP, AP

Dass der derzeitige Erfolg Begehrlichkeiten von anderen Klubs an den RB- Spielern weckt, lässt Hasenhüttl kalt. "Über die Tatsache, was wird, wenn wir uns weiter so in den Blickpunkt spielen, darüber machen wir uns überhaupt keine Gedanken", meinte der 49- jährige Steirer.

"Wir sind vielleicht noch nicht so der ganz große Name, aber wahrscheinlich mit der spannendste Verein, den es europaweit derzeit gibt", betonte Hasenhüttl und ergänzte: "Es ist schön, neue Geschichte zu schreiben. Das merkt man bei den Jungs, die sind heiß drauf und das soll gerne noch lange so sein."