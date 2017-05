Hasenhüttl adelt Sabitzer vor Duell mit den Bayern

Im Duell gegen den großen FC Bayern (Samstag, 15.30 Uhr/live im sportkrone.at- Ticker) setzt Leipzig- Coach Ralph Hasenhüttl unter anderem auf Marcel Sabitzer, den er in höchsten Tönen lobte. "Er ist vielleicht der kompletteste Spieler in meinem Kader", sagte der Steirer über seinen Landsmann. Im Video oben sehen Sie Leipzigs 4:1- Erfolg bei der Hertha am vergangenen Liga- Wochenende!