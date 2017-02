Harnik: Elfer verballert, aber Doppelpack zum Sieg

Vor 26.000 Zuschauern in Hannover wurde Harnik erstmals in der 20. Minute auffällig. Während er da noch aus wenigen Metern an Bochum- Goalie Manuel Riemann scheiterte, war er kurz vor Abpfiff der ersten Hälfte im Strafraum erstmals zur Stelle (45.) - nach der überraschenden Gästeführung durch Johannes Wurtz (16.) ein schwer erarbeiteter, aber nicht unverdienter Ausgleich.

In der zweiten Hälfte machte Harnik vom Elfmeterpunkt die Führung perfekt (63.), konnte diese Übung genau zehn Minuten später aber nicht wiederholen: Der 29- Jährige schoss am rechten oberen Eck und am Tor vorbei. Harnik, der im Finish noch die Chance auf das 3:1 hatte (87.), hält nun bei zehn Saisontreffern in der Liga. Bei Bochum kam Dominik Wydra ab der 74. Minute zum Einsatz.

# Team Sp S U N +/- P 1. Stuttgart 20 13 2 5 13 41 2. Hannover 96 20 11 5 4 11 38 3. Braunschweig 20 10 6 4 10 36 4. Union Berlin 20 10 5 5 10 35 5. Heidenheim 20 9 5 6 10 32 6. Dynamo Dresden 20 8 7 5 4 31 7. Sandhausen 20 8 6 6 10 30 8. Nürnberg 20 8 5 7 1 29 9. Kickers Würzburg 20 7 7 6 4 28 10. Fortuna Düsseldorf 20 6 8 6 -1 26 11. Greuther Fürth 20 7 4 9 -8 25 12. Kaiserslautern 20 5 8 7 -4 23 13. Vfl Bochum 20 5 8 7 -6 23 14. 1860 München 20 6 4 10 -4 22 15. Karlsruhe 20 3 9 8 -10 18 16. St.Pauli 20 4 5 11 -11 17 17. Bielefeld 20 4 5 11 -13 17 18. Erzgebirge Aue 20 4 5 11 -16 17