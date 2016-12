Hannover holt dank Harnik Sieg in Stuttgart

Der 29- jährige ÖFB- Teamspieler rückte damit in der Liga- Schützenliste auf Rang vier vor, auf seinen führenden Landsmann Guido Burgstaller (1. FC Nürnberg) fehlen fünf Treffer. Hannover liegt damit mit 31 Zählern nur noch einen Punkt hinter dem Zweiten Stuttgart zurück, der in der 16. Runde die Tabellenführung an die einen Zähler davor liegende Eintracht Braunschweig abgeben musste.

Harnik beförderte den Ball nach einer Ideal- Hereingabe aus vier Metern mit der Hüfte über die Linie. Erst im Sommer war er nach sechs Jahren in Stuttgart zu Hannover gewechselt, wurde deshalb von den Fans, vor allem bei seiner Auswechslung in der 79. Minute, ausgepfiffen. "Es war ein absolutes Sechspunktespiel, der Sieg war sehr wichtig. Das ganze Spiel betrachtet war es ein verdienter Sieg", sagte Harnik im Sky- Interview. Die Partie sei für ihn "definitiv aufregend" gewesen.

Für die Entscheidung vor 47.125 Zuschauern sorgte Felix Klaus (87.). Für Stuttgart traf Simon Terodde (12.) zum elften Mal in der laufenden Saison, Timo Baumgartl sah in der Nachspielzeit wegen einer Handspiel- Notbremse noch die Rote Karte. Für Stuttgart, wo der zuletzt krank gewesene Florian Klein nicht im Kader stand, gingen Serien von sechs Partien ohne Niederlage bzw. fünf Heimsiegen in Folge zu Ende.

# Team Sp S U N +/- P 1. Braunschweig 16 10 3 3 11 33 2. Stuttgart 16 10 2 4 12 32 3. Hannover 96 16 9 4 3 12 31 4. Heidenheim 16 8 4 4 10 28 5. Union Berlin 16 8 3 5 7 27 6. Dynamo Dresden 16 6 6 4 4 24 7. Fortuna Düsseldorf 16 6 6 4 4 24 8. Kickers Würzburg 16 6 6 4 4 24 9. Sandhausen 16 6 5 5 6 23 10. Nürnberg 16 6 4 6 0 22 11. Vfl Bochum 16 5 6 5 -4 21 12. Greuther Fürth 16 6 2 8 -10 20 13. Kaiserslautern 16 4 7 5 -3 19 14. 1860 München 16 4 3 9 -5 15 15. Bielefeld 16 3 5 8 -10 14 16. Karlsruhe 16 2 7 7 -10 13 17. Erzgebirge Aue 16 3 3 10 -15 12 18. St.Pauli 16 2 4 10 -13 10