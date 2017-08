Hannover- Fans sorgen mit Randalen für Spielabbruch

Die Polizei riet in der Halbzeitpause, die Partie beim Stand von 1:0 für Burnley aus Sicherheitsgründen abzubrechen. "Wir unterstützen das. Es ist eine Schande, dass das passiert ist", erklärte Burnley- Trainer Sean Dyche. Hannover 96 nahm noch keine Stellung zu den Vorfällen. Grund der Proteste war möglicherweise die Zustimmung des Aufsichtsrats des Stammvereins von Hannover 96 am vergangenen Montag, dass Kind für 12.750 Euro 51 Prozent an der Hannover 96 Management GmbH übernehmen kann.

Redaktion krone Sport