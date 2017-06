Häusliche Gewalt: Bayerns Kingsley Coman verhaftet

Laut dem französischen Radiosender "Europe 1" wurde der Nationalspieler mehrere Stunden von der Polizei verhört, soll die Tätlichkeiten gegen seine Ex- Freundin bereits zugegeben haben und befindet sich wieder auf freiem Fuß. Mit einem Urteil sei frühestens im September zu rechnen.

Foto: AFP

In den letzten Tagen soll es zu heftigen Streitigkeiten im Haus von Coman gekommen sein. Der Grund: Seine Ex- Freundin hatte die Zugangsdaten für seinen Instagram- Account gestohlen und auf diesem Werbung platziert haben.

Foto: AFP

Der Franzose kam im Sommer 2015 auf Leihbasis von Juventus Turin an die Säbener Straße. Aus der Leihe wurde ein Kauf. 21 Millionen überwiesen die Münchner an die Italiener (Video oben). In der vergangenen Saison erzielte Coman in 25 Spielen zwei Treffer und bereitete ein Tor vor.