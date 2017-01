Guido Burgstaller wechselt zum FC Schalke 04!

Einem Bericht der "Bild"- Zeitung zufolge soll Nürnberg 1,5 Millionen Euro Ablöse plus Boni kassieren. Den Kärntner erwarte ein Vertrag bis 2020 - vorausgesetzt die positive Absolvierung des üblichen Medizinchecks am Dienstag. "Ich bin dem 'Club' sehr dankbar. Ich hatte hier tolle zwei Jahre und möchte mich auch bei den Fans für ihre Unterstützung bedanken", so Guido Burgstaller. "Für mich ist nun der Zeitpunkt gekommen, den nächsten Schritt zu gehen und ich möchte diese Chance bei Schalke nutzen."

Der Offensiv- Allrounder hatte im Winter 2015 nach einem verunglückten Auslandsengagement bei Cardiff im Frankenland einen Neu- Anfang gesucht - und auch geschafft. Für den 1. FC Nürnberg bestritt der gebürtige Villacher insgesamt 63 Spiele, in denen er 33 Treffer erzielte. Alleine in der laufenden Zweitliga- Saison netzte Burgstaller 14- mal ein - womit er die Torschützenliste anführt!

Foto: APA/dpa/Armin Weigel

"Aus sportlicher Sicht ist dies sicherlich ein herber Verlust", erklärte Nürnbergs Sportvorstand Andreas Bornemann. Aber "es war der ausdrückliche Wunsch des Spielers, dieses Angebot aus Schalke trotz der Möglichkeit, den Verein im Sommer ablösefrei zu verlassen, anzunehmen." Ein Verkauf Burgstallers stand bereits länger im Raum, weil Nürnberg nur noch jetzt eine Ablösesumme kassiert. Im Sommer wäre der Vertrag des Angreifers ausgelaufen und er hätte sich einen neuen Verein suchen können, ohne dass die klammen Nürnberger daran etwas verdient hätten.