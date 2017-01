Guardiola schlägt Alarm: "Wir müssen aufwachen!"

Sieht da jemand seine (Titel- )Felle davonschwimmen? Pep Guardiola appelliert jedenfalls angesichts sinkender Titelchancen in der Premier League an sein Team von Manchester City. "Wir müssen aufwachen, bereits in zwei Tagen haben wir ein weiteres Spiel", forderte der Katalane nach dem 0:1 am Samstag beim FC Liverpool. Nächster Gegner am Montag ist der Tabellenelfte Burnley.