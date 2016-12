Guardiola entschuldigt sich für hässliche Szenen

Seine Spieler Sergio Aguero (grobes Foul) und Fernandinho (Tätlichkeit) waren in der Nachspielzeit der packenden Partie für ihre Fehltritte mit Roten Karten vom Feld geschickt worden. Vier Punkte Rückstand, eine schmerzhafte Niederlage und drohende Rotsperren: Guardiola steckt in einer schwierigen Situation. Der Trainer, der aus drei Jahren mit dem FC Bayern München national nur große Siege und frühzeitige Titelgewinne gewohnt war, trifft in England auf gleichwertige Gegner - und kann aus den direkten Duellen bisher zu wenig Zählbares verbuchen. Dennoch erklärte er: "Ich bin stolz auf mein Team, wie wir gespielt haben."

Denn mit dem Gezeigten war der Katalane mehr als zufrieden: Schließlich hatten sich die "Citizens" ein deutliches Chancenplus erspielt und nach der Führung durch ein Eigentor von Gary Cahill mehrere Hochkaräter zum 2:0 und damit der Vorentscheidung vergeben.

"Wir haben uns mehr Chancen erspielt als zuletzt, und das gegen Chelsea. Dass wir nicht gewonnen haben, lag nur daran, dass wir unsere Gelegenheiten nicht genutzt haben", sagte Guardiola. Das Problem ist für den 45- Jährigen nicht neu, schon in den vergangenen Wochen ging City zu nachlässig mit den Gelegenheiten um. "Wir sind nicht stark genug im Strafraum, so einfach ist das", sagte Guardiola. Dies gelte vor allem für die Heimspiele, von denen City gerade einmal drei von sieben gewonnen hat.

Chelsea bestrafte die Schwäche des Gegners eiskalt: Diego Costa, Willian und Eden Hazard drehten die Partie für den Tabellenführer und bauten den Polster der "Blues" auf den direkten Konkurrenten auf vier Punkte aus. "Ich habe sehr viel Charakter von meinem Team gesehen und das ist sehr wichtig, um weiter zu wachsen. Aber wir müssen weiterarbeiten und uns weiter verbessern", sagte Chelseas Trainer Antonio Conte. Der Erfolg bei City war der achte aufeinanderfolgende Liga- Sieg für die Londoner.

Arsenal gegen West Ham souverän

Vorläufig auf Platz zwei sprang Arsenal. Das 5:1 bei West Ham United war für das Team von Trainer Arsene Wenger ein nie gefährdeter Erfolg. "Das war eine überzeugende Performance und ein starkes Resultat", sagte der Franzose. Angreifer Alexis Sanchez überragte bei den "Gunners" mit drei Treffern.