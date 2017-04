Großkreutz feiert im Dortmunder Fan- Sektor

Der "Skandalkicker", zuletzt beim VfB Stuttgart wegen einer Prügel- Affäre entlassen, geigte von 2009 bis 2015 bei den Profis von Borussia Dortmund, wurde zweimal Meister und gilt seit jeher als waschechter "Dortmunder Jung".

Seine Liebe zum Verein, in dessen zweiten Mannschaft Großkreutz inzwischen kickt, ist so groß, dass er die Mannschaft am Mittwochabend nach München in die Allianz Arena begleitete. Dort feierte er mit Tausenden Dortmund- Fans - also nicht auf der VIP- Tribüne, sondern mitten im Fan- Block. Auf Facebook tauchte dieser Schnappschuss auf:

Und Großkreutz selbst postete dieses Stimmungs- Video auf seinem Instagram- Account: