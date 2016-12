Gremio gewinnt emotionales Cup- Finale in Brasilien

Die 55.000 Fans in der Arena Gremio hielten vor Beginn des Spiels eine Schweigeminute in Erinnerung an den Absturz in Kolumbien am 28. November ab. Für Gremio war es der erste Titel seit 15 Jahren. Nach dem 3:1- Auswärtserfolg vor zwei Wochen siegten die Gastgeber mit dem Gesamtscore von 4:2.

Foto: AFP

Mittlerweile hat der FC Barcelona die Mannschaft von Chapecoense für den kommenden August zu einem freundschaftlichen Kräftemessen ins Nou Camp- Stadion eingeladen. "Der FC Barcelona möchte dem Club helfen, sich zu erholen und ihn wieder auf das Level bringen, das er schon hatte", hieß es in einem Statement. Ausgetragen wird es im Rahmen der "Joan Gamper Trophy", dem jährlichen Auftakt eine Woche vor Beginn der spanischen Liga.