Gregoritsch, Schöpf und Schaub verstärken U21- Team

Alessandro Schöpf, Louis Schaub und Michael Gregoritsch werden das U21- Nationalteam am Dienstag (18 Uhr) gegen Spanien im entscheidenden Play- off- Spiel der EM- Qualfikation verstärken. Nach einem 1:1 im Hinspiel muss Österreich gegen die favorisierten Iberer in Albacete nachlegen, um sich erstmals für eine U21- EM- Endrunde zu qualifizieren.