Gottschalk verspottet achtjährigen RB- Leipzig- Fan!

In Gottschalks neuer Show geht es darum, dass Kinder ihre Talente präsentieren - diese Talente können welcher Art auch immer sein: Gesang, Tanz, Akrobatik, Comedy… Und der achtjährige Jonas (IQ 145!) kennt sich eben anhand von Mannschaftsfotos mit WM- Spielen der deutschen Nationalmannschaft bis zurück ins Jahr 1966 aus. So weit, so gut.

Als Gottschalk zur Auflockerung zwischendurch nachfragte, für welchen Klub denn das Herz des kleinen Jonas schlägt, antwortete dieser: "Welcher mein Lieblingsverein ist? Leipzig, RB Leipzig!" Keine Frage, der inzwischen bereits 66 Jahre alte Gottschalk war noch nie um einen Scherz verlegen - und daher kam es, wie es kommen musste.

Denn Gottschalk nutzte dies zu folgendem Sager: "Oooh - da werden dir aber fünf Punkte vom Intelligenzquotienten abgezogen." Der kleine Jonas lächelte zwar tapfer mit, er dürfte von diesem Scherz aber wohl doch einigermaßen irritiert gewesen sein. Und ob sich Gottschalk in Leipzig und Umgebung sonderlich viele neue Freunde gemacht haben wird, darf wohl auch bezweifelt werden.

Im Video ganz oben sehen Sie, wie das Subjekt von Gottschalks Scherz am vergangenen Wochenende die direkte CL- Qualifikation fix machte!