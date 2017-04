Gomez attackiert Völler: "Er ist kein Sportsmann!"

Rudi Völler war über den Elfmeter, der zum 3:2 für Wolfsburg führte, besonders verärgert: "Der Elfmeter gegen uns war lächerlich. Auch wenn Herr Gagelmann das sicherlich anders sehen wird, die Pflaume." Die Beleidigung galt dem Sky- Experten und Ex- Bundesliga- Schiedsrichter Peter Gagelmann.

Rudi Völler ließ die Kritik kalt: "Ich habe überhaupt nichts mit Mario Gomez. Dass er das anders sieht, kann ich verstehen, aber das ändert nichts an meiner Einschätzung, dass es vor dem 3:2 für Wolfsburg definitiv kein Elfmeter war. Aber das ist jetzt abgehakt - es zählt nur noch das Spiel am Mittwoch in Darmstadt."