Goldtor von Harnik - Dortmund paniert Wolfsburg

Einen Tag nach dem Auftaktsieg von Titelverteidiger Bayern München ist auch Borussia Dortmund erfolgreich in die neue Saison der deutschen Bundesliga gestartet. Die Dortmunder gewannen am Samstag in Wolfsburg mit 3:0 und übernahmen vorerst die Spitzenposition. Martin Harnik bescherte Aufsteiger Hannover indes einen Start nach Maß.