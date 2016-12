Glückliche Austria beendet Admira- Lauf mit 2:0!

Larry Kayode erzielte in der 69. Minute den vorentscheidenden Treffer. Nach einem Freistoß verlängerte Admiras Markus Lackner den Ball an die Stange, der Nigerianer war aus einem Meter per Kopf zur Stelle. Raphael Holzhauser sorgte per Foul- Elfmeter für die Entscheidung (88.). Für die Wiener war es auch eine gelungene Generalprobe vor dem entscheidenden Europa- League- Auftritt bei Viktoria Pilsen am Donnerstag.

Foto: APA/HANS PUNZ

Die Revanche der Austria für die 1:2- Heimniederlage Ende September war verdient. Die Admira fand ohne ihren verletzten Torjäger Christoph Monschein offensiv praktisch nicht statt. Die Austria zog indes erfolgreich ihr gewohntes, auf Ballbesitz setzendes Spiel auf. Lucas Venuto und Felipe Pires kehrten in die Start- Elf zurück, einzig Thomas Salamon ersetzte den mit seiner Form kämpfenden Christoph Martschinko.

Admira baute auf Pressing

Mit Patrick Schmidt anstelle von Monschein an vorderster Front setzten die Hausherren durchaus auf Pressing. Die Austria ließ sich aber nicht aus der Ruhe bringen, hatte deutlich mehr Spielanteile (71 Prozent am Ende). Gefährlich wurde die Elf von Thorsten Fink lang aber kaum, da in Strafraumnähe die nötige Durchschlagskraft fehlte. Der Führung näher kam deshalb sogar die Admira aus einem Freistoß: Christoph Knasmüllner traf in der 20. Minute zentral aus 18 Metern die Lattenunterkante.

Erst kurz vor dem Pausenpfiff traf die Austria durch Alexander Grünwald ebenfalls per Freistoß Metall. Andreas Leitner wäre beim Versuch aus spitzem Winkel jedoch zur Stelle gewesen. In Szene setzen musste sich Admiras starker Schlussmann bald nach Wiederanpfiff. Bei einem tückischen Kopfball des aufgerückten Petar Filipovic streckte sich Leitner erfolgreich (54.).

Nach 0:1 war alles aus

Richtig warm wurde den 2.886 Zuschauern in der BSFZ Arena ob des Gesehenen weiter nicht. Die Admira tat äußerst wenig für das Spiel. Wenig überraschend entschied eine Standardsituationen die Partie zugunsten der Gäste, Kayode traf mit seinem siebenten Saisontor. Die Austria war der Entscheidung dann durch Venuto (76., 86.) deutlich näher als die Admira dem Ausgleich. Nach Foul von Stephan Zwierschitz am eingewechselten Kevin Friesenbichler machte Holzhauser spät alles klar.

# Team Sp S U N +/- P 1. Altach 18 11 3 4 8 36 2. Salzburg 18 10 4 4 19 34 3. Austria 18 11 1 6 7 34 4. Sturm Graz 17 10 3 4 13 33 5. Rapid 18 6 6 6 9 24 6. Wolfsberg 17 6 4 7 -1 22 7. Admira 18 7 1 10 -14 22 8. Ried 18 6 2 10 -9 20 9. St. Pölten 18 3 5 10 -16 14 10. Mattersburg 18 2 5 11 -16 11