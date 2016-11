Glasner sauer: Rassismus- Eklat bei LASK- Sieg

Eigentlich müsste LASK- Trainer Oliver Glasner nach dem 4:1- Sieg seiner Mannschaft in Horn (siehe Video oben) jubeln, doch der 42- jährige Salzburger war extrem sauer. So sauer, dass er in der Schlussphase an der Seitenlinie ausflippte und daraufhin auf die Tribüne geschickt wurde. Die Szene sehen Sie oben im Video ab Minute 3:25. Warum hatte Glasner die Fassung verloren? Ein Zuschauer im Stadion fiel mit rassistischen Beschimpfungen gegen zwei LASK- Spieler auf.